Francuskie Ministerstwo Europy i Spraw Zagranicznych wyraziło zdecydowany protest przeciwko kolejnej fali rosyjskich ataków na ludność cywilną i infrastrukturę energetyczną Ukrainy w przededniu zimy.

Francuskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreśliło szczególny cynizm działań Kremla, który kontynuuje niszczycielskie ostrzały obiektów cywilnych pomimo zawarcia lokalnych porozumień o zawieszeniu ognia w Oleszach w celu zapewnienia dostępu pomocy humanitarnej.

Oficjalne władze w Paryżu zwróciły szczególną uwagę na tragiczne skutki wrogiego ataku na budynek szkoły w Komyshuwasi, gdzie udzielano pomocy humanitarnej, a także na trafienie placówki medycznej w Charkowie, gdzie rannych zostało ponad 70 osób, a konieczna była pilna ewakuacja 200 pacjentów. Francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło niezachwianą solidarność z narodem ukraińskim i podkreśliło zamiar dalszego długoterminowego wspierania Ukrainy oraz wzmacniania międzynarodowej presji na Rosję w celu powstrzymania jej agresji.

Informacja ta zawarta jest w oświadczeniu rzecznika Ministerstwa Europy i Spraw Zagranicznych Francji.

W wyniku zrzucenia trzytonowej bomby lotniczej na szkołę w Kamyshuvakha zginęło co najmniej 33 osoby, pięć zostało rannych, a ponad 50 osób uznaje się za zaginione pod gruzami zniszczonego schronu.

Łotwa zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w związku z rosyjskim atakiem na miejscowość Komyshuwaha w obwodzie zaporoskim. W Rydze poinformowano o kolejnym ataku Rosji na ludność cywilną Ukrainy.

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