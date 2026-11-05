Z okupowanego obwodu chersońskiego udało się ewakuować nastolatka, który już wcześniej próbował uciec przez Białoruś

Ukraińskie organy państwowe i organizacje społeczne sprowadziły z tymczasowo okupowanego terytorium obwodu chersońskiego 16-letniego nastolatka do matki.

Według informacji podanych przez pełnomocnika Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinetsa, chłopiec był ofiarą przemocy domowej i presji psychicznej ze strony ojca o prorosyjskich poglądach i postanowił uciec na własną rękę, został jednak zatrzymany na Białorusi na żądanie ojca i umieszczony w schronisku dla dzieci.

Władze okupacyjne domagały się zwrotu nieletniego na zajęte terytoria, jednak dzięki szybko wydanemu paszportowi zagranicznemu dla matki oraz podjęciu działań humanitarnych 31 października nastolatka został pomyślnie przekazany matce na terytorium kontrolowane przez Ukrainę. Powrót odbył się dzięki wspólnej pracy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, organizacji pozarządowej „Humanity” oraz „Ukraińskiej Sieci na rzecz Praw Dziecka”.

Źródło: Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec.

Wcześniej z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono jeszcze 11 ukraińskich dzieci.

Ukraina sprowadziła z tymczasowo okupowanych terytoriów kolejne czworo dzieci w wieku od sześciu do 15 lat. Wśród nich znalazł się chłopiec, który przez kilka lat był oddzielony od rodziców, dziewczynka, której matka przez długi czas nie mogła odebrać z powodu utraty dokumentów, a także dwoje nastolatków, którzy znaleźli się na okupowanych terenach bez swoich bliskich.

Z tymczasowo okupowanych terytoriów obwodu chersońskiego sprowadzono grupę dzieci w wieku od 3 miesięcy do 17 lat.

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