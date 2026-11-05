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Ukraina jest w stanie produkować więcej dronów, niż pozwala na to jej budżet – Zełenski

UA NEWS 05 listopada 2026 19:42
Ukraina jest w stanie produkować więcej dronów, niż pozwala na to jej budżet – Zełenski

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraiński kompleks obronny opanował produkcję wysoce wydajnych technologii, jednak wewnętrzne możliwości finansowe ograniczają produkcję na dużą skalę. 

Według głowy państwa Ukraina jest w stanie produkować wielokrotnie więcej dronów, niż obecnie dysponuje środkami na ich sfinansowanie. Aby zaspokoić potrzeby wojska, Kijów rozbudowuje wspólne moce produkcyjne z międzynarodowymi partnerami i jest gotowy dzielić się własnym doświadczeniem bojowym oraz gotowymi rozwiązaniami inżynieryjnymi. 

W ramach inicjatywy pod nazwą „Drone Deals” prezydent zaprosił wszystkie zainteresowane kraje do współpracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, podkreślając otwartość partnerstwa również w innych obszarach przynoszących obopólne korzyści.

Źródło: Biuro prezydenta.

Ukraina znacznie zwiększy produkcję dronów przechwytujących, zdolnych do zestrzelenia szybkich rosyjskich dronów odrzutowych typu „Shahed”. O planach rozszerzenia produkcji takich bezzałogowych statków powietrznych poinformował premier Serhij Korecki.

Kiedy na Ukrainie pojawią się drony przechwytujące i kto poniesie odpowiedzialność za porażkę obrony przeciwlotniczej: wnioski ekspertów.

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