Ukraina jest w stanie produkować więcej dronów, niż pozwala na to jej budżet – Zełenski
Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraiński kompleks obronny opanował produkcję wysoce wydajnych technologii, jednak wewnętrzne możliwości finansowe ograniczają produkcję na dużą skalę.
Według głowy państwa Ukraina jest w stanie produkować wielokrotnie więcej dronów, niż obecnie dysponuje środkami na ich sfinansowanie. Aby zaspokoić potrzeby wojska, Kijów rozbudowuje wspólne moce produkcyjne z międzynarodowymi partnerami i jest gotowy dzielić się własnym doświadczeniem bojowym oraz gotowymi rozwiązaniami inżynieryjnymi.
W ramach inicjatywy pod nazwą „Drone Deals” prezydent zaprosił wszystkie zainteresowane kraje do współpracy na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa, podkreślając otwartość partnerstwa również w innych obszarach przynoszących obopólne korzyści.
Źródło: Biuro prezydenta.
Ukraina znacznie zwiększy produkcję dronów przechwytujących, zdolnych do zestrzelenia szybkich rosyjskich dronów odrzutowych typu „Shahed”. O planach rozszerzenia produkcji takich bezzałogowych statków powietrznych poinformował premier Serhij Korecki.
Kiedy na Ukrainie pojawią się drony przechwytujące i kto poniesie odpowiedzialność za porażkę obrony przeciwlotniczej: wnioski ekspertów.