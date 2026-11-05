W obwodzie chmielnickim wszczęto dochodzenie przedprocesowe w związku z incydentem, w którym grupa osób wtargnęła do prywatnego domu. Nagranie z tego zdarzenia pojawiło się wcześniej w sieci.

Na nagraniu widać, jak osoby w mundurach wojskowych i cywilnych otwierają okno i wchodzą do środka domu. Nie potwierdzono jednak oficjalnie, czy należą one do TCC.

Rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec zwrócił się do Biura Prokuratora Generalnego z żądaniem ustalenia tożsamości uczestników zdarzenia oraz sprawdzenia zgodności ich działań z prawem. Informacje te zostały już wpisane do Jednolitego Rejestru Spraw Karnych.

Źródło: Dmytro Lubinec (Rzecznik Praw Obywatelskich).

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia kwoty 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

W Krywym Rogu byłemu pracownikowi rejonowego terytorialnego centrum rekrutacji i wsparcia społecznego postawiono zarzut wymuszenia 28 tysięcy dolarów amerykańskich. W zamian za te pieniądze obiecał nie zgłaszać organom ścigania samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej przez mężczyznę, a także pomóc mu uniknąć odpowiedzialności karnej i zwolnić się ze służby ze względów zdrowotnych.

Wcześniej w obwodzie czerkaskim żołnierzowi Służby Porządku Publicznego postawiono zarzut uzyskania nielegalnej korzyści w zamian za wywieranie wpływu na urzędników. Według wersji śledztwa żądano od niego 5 tysięcy dolarów za pomoc w uniknięciu odpowiedzialności za samowolne opuszczenie jednostki wojskowej (SZC) oraz możliwość pełnienia służby na tyłach.

Główny Urząd Śledczy (DBR) ujawnił przypadki żołnierzy, którzy za łapówkę formalizowali powrót z samowolnego opuszczenia jednostki wojskowej.

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