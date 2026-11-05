赫梅利尼茨基州正在调查TCK非法闯入居民住宅一事

在赫梅利尼茨基州，针对一群人闯入民宅的事件，已启动庭前调查。此前，该事件的视频已在网络上传播。

视频画面显示，身着军装和便服的人员打开窗户进入屋内。不过，目前尚未官方证实他们隶属于“临时控制委员会”（ТЦК）。

人权专员德米特罗·卢比涅茨已致函总检察长办公室，要求查明事件参与者并核实其行为的合法性。相关信息已录入统一案件登记系统。

来源：德米特罗·卢比涅茨（人权专员）。

在克里沃罗格，一名曾任职于地区征兵与社会支持中心的员工被通知涉嫌勒索2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队一事，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因从部队退役。

在克里沃罗格市，一名区级征兵与社会支持中心的前雇员被指控涉嫌索要2.8万美元。 他承诺，只要收到这笔钱，就不会向执法部门报告该男子擅自离开部队一事，并会帮助他逃避刑事责任，以健康原因退出现役。

此前，在切尔卡瑟州，一名军事执法服务部的军人被指控涉嫌利用影响力向官员索取不正当利益。 据调查称，他索要5,000美元，以帮助该军人逃避擅自离开部队（SZCH）的责任，并使其有机会在后方服役。

国家调查局揭露了部分军人收受贿赂、为擅离军营人员办理返营手续的行为。

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