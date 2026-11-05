В Хмельницкой области расследуют незаконное проникновение ТЦК в жилой дом

В Хмельницкой области начали досудебное расследование после инцидента с проникновением группы людей в частный дом. Видео происшествия ранее было опубликовано в сети.

На кадрах видно, как люди в военной и гражданской форме открывают окно и проникают внутрь дома. При этом их принадлежность к ТЦК официально не подтверждена.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Офис генерального прокурора с требованием установить участников происшествия и проверить законность их действий. Сведения уже внесены в ЕРДР.

Источник: Дмитрий Лубинец (Омбудсмен).

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

В Кривом Роге бывшему сотруднику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 28 тысяч долларов США. За эти деньги он обещал не сообщать правоохранительным органам о самовольном оставлении военной части мужчиной, а также помочь ему избежать уголовной ответственности и уволиться со службы по состоянию здоровья.

Ранее в Черкасской области военнослужащему Военной службы правопорядка сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на должностных лиц. По версии следствия, он вымогал 5 тысяч долларов за помощь в уклонении от ответственности за самовольное оставление воинской части (СОВЧ) и возможность проходить службу в тылу.

ГБР разоблачило военнослужащих, которые за взятку оформляли возвращение из СЗЧ.

Читай нас в