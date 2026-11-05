На Хмельниччині розслідують незаконне проникнення ТЦК до будинку людей

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На Хмельниччині розпочали досудове розслідування після інциденту з проникненням групи людей до приватного будинку. Відео події раніше поширили в мережі.

На кадрах видно, як люди у військовій та цивільній формі відчиняють вікно й потрапляють усередину будинку. Водночас їхня належність до ТЦК офіційно не підтверджена.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до Офісу Генпрокурора з вимогою встановити учасників події та перевірити законність їхніх дій. Відомості вже внесли до ЄРДР.

Джерело: Дмитро Лубінець (Омбудсмен).

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

У Кривому Розі колишньому працівнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили про підозру у вимаганні 28 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв не повідомляти правоохоронців про самовільне залишення військової частини чоловіком, а також допомогти йому уникнути кримінальної відповідальності та звільнитися зі служби за станом здоров’я.

Раніше на Черкащині військовослужбовцю Військової служби правопорядку повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на посадовців. За версією слідства, він вимагав 5 тисяч доларів за допомогу в уникненні відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) та можливість проходити службу в тилу.

ДБР викрило військовослужбовців, які за хабар оформлювали повернення із СЗЧ.

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