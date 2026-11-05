Украина способна производить больше дронов, чем позволяет финансирование — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинский оборонный комплекс освоил производство высокоэффективных технологий, однако внутренние финансовые возможности ограничивают масштабный выпуск продукции.

По словам главы государства, Украина способна производить в разы больше беспилотников, чем у нее сейчас есть средств для их оплаты. Для покрытия потребностей войск Киев развивает совместные производственные мощности с международными партнерами и готов делиться собственным боевым опытом и готовыми инженерными решениями.

В рамках инициативы под названием «Drone Deals» президент пригласил все заинтересованные страны присоединиться к сотрудничеству в целях повышения безопасности, подчеркнув открытость партнерства и в других взаимовыгодных направлениях.

Источник: Офис президента.

Украина будет существенно наращивать выпуск дронов-перехватчиков, способных сбивать скоростные российские реактивные «Шахеды». О планах расширить производство таких беспилотников заявил премьер-министр Сергей Корецкий.

Когда в Украине появятся дроны-перехватчики и кто ответит за провал ПВО: выводы экспертов.

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