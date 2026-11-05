Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec osobiście wręczył pierwszej damie Stanów Zjednoczonych Melanii Trump Order Księżnej Olgi.

Została ona uhonorowana tym odznaczeniem za znaczący wkład w pomoc humanitarną dla Ukrainy oraz w powrót ukraińskich dzieci.

Ceremonia odbyła się w Białym Domu podczas wydarzenia poświęconego ustanowieniu lokalnego zawieszenia broni w tymczasowo okupowanych Oleszkach.

Melania Trump podziękowała za odznaczenie i przekazała list do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z apelem o pokój.

W Białym Domu przedstawiciel Władimira Putina, Kirill Dmitriev, podarował pierwszej damie USA Melanii Trump obraz namalowany przez 11-letnią dziewczynkę, wywiezioną z okupowanych Oleszków do rosyjskiego Tuapse. Miało to miejsce podczas spotkania poświęconego operacji humanitarnej ewakuacji mieszkańców miasta. W wydarzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Ukrainy – rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec oraz przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arakhamia.

Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump napisała listy do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego oraz przywódcy Kremla Władimira Putina. Przekazała je delegacjom ukraińskiej i rosyjskiej podczas spotkania w Białym Domu 5 listopada. Strony omawiały operację humanitarną w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim, której poprzedziło lokalne zawieszenie ognia.

5 listopada w Białym Domu odbyło się spotkanie przedstawicieli Ukrainy i Federacji Rosyjskiej, zorganizowane przez pierwszą damę Stanów Zjednoczonych Melanię Trump. Wydarzenie miało miejsce po lokalnym zawieszeniu ognia i operacji humanitarnej w tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim.

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