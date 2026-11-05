乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨亲自向美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普授予了奥尔加公主勋章。

她因在向乌克兰提供人道主义援助以及协助乌克兰儿童返乡方面做出的重大贡献而获此殊荣。

授勋仪式在白宫举行，当时正值纪念在临时被占领的奥莱什基地区建立局部停火的特别活动。

梅拉尼娅·特朗普对这一荣誉表示感谢，并转交了一封致乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基的信函，呼吁实现和平。

在白宫，弗拉基米尔·普京的代表基里尔·德米特里耶夫向美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普赠送了一幅画作，这幅画是由一名11岁女孩绘制的，她曾被从被占领的奥列什基带到俄罗斯图阿普塞。 这一幕发生在一次旨在讨论从该市撤离民众的人道主义行动的会议上。乌克兰代表——人权专员德米特罗·卢比涅茨和“人民公仆”党团主席达维德·阿拉哈米亚也出席了此次活动。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普分别致信乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基和克里姆林宫领导人弗拉基米尔·普京。她在11月5日白宫会晤期间，将这两封信转交给了乌克兰和俄罗斯代表团。 双方就赫尔松州奥列什基地区（该地区目前被临时占领）的人道主义行动进行了讨论，此前该地区已达成局部停火协议。

11月5日，由美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普组织的乌克兰和俄罗斯代表会议在白宫举行。此次会议是在赫尔松州临时被占领的奥列什基地区实现局部停火并开展人道主义行动之后举行的。

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