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Siły Powietrzne zaprzeczyły, jakoby ich żołnierze byli zamieszani w śmiertelną bójkę na Słowacji

UA NEWS 05 listopada 2026 19:12
Siły Powietrzne zaprzeczyły, jakoby ich żołnierze byli zamieszani w śmiertelną bójkę na Słowacji

Rzecznik Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy Jurij Ignat oświadczył, że ukraińscy piloci i personel lotniczy nie odbywają szkoleń na Słowacji.

W ten sposób skomentował doniesienia lokalnych mediów o śmiertelnej bójce między dwoma Ukraińcami w hotelu w słowackim mieście Trenczyn.

Według słowackiej prasy podczas konfliktu 53-letni mężczyzna zranił nożem innego mężczyznę. Poszkodowany zmarł w drodze do szpitala.

Źródło: RBC-Ukraina

W słowackim mieście Trenczyn w hotelu doszło do bójki między dwoma ukraińskimi żołnierzami. W wyniku tego incydentu 53-letni mężczyzna odniósł rany kłute i zmarł w drodze do szpitala.

Wideo: W parlamencie Armenii doszło do bójki między posłami.

Na dworcu kolejowym w Warszawie doszło do masowej bójki między Polakami a Ukraińcami.

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