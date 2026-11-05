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WAKS zwolnił byłego doradcę Igořa Galuszczenka, Igořa Mironiuka, i nakazał mu areszt domowy

UA NEWS 05 listopada 2026 21:35
WAKS zwolnił byłego doradcę Igořa Galuszczenka, Igořa Mironiuka, i nakazał mu areszt domowy

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zwolnił z aresztu byłego doradcę ministra energii Igora Myroniuka i zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci całodobowego aresztu domowego. 

Orzeczenie wydał sędzia śledczy Wiktor Nogaczewski w związku z upływem terminów postępowania przygotowawczego oraz długotrwałym pobytem podejrzanego w areszcie śledczym. 

Na podejrzanego nałożono obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania, nieopuszczania granic Kijowa, oddania paszportów uprawniających do wyjazdu za granicę oraz noszenia elektronicznej bransoletki monitorującej. Mironiuk (znany na nagraniach NABU pod pseudonimem „Rocket”) jest podejrzany o udział w korupcyjnym procederze polegającym na sprzeniewierzeniu środków z „Energoatomu”. Jego rolą było otrzymywanie środków pochodzących z korupcji od dyrektora wykonawczego ds. ochrony fizycznej i bezpieczeństwa firmy, Dmytro Basowa, oraz przekazywanie ich do tzw. „back office’u”, urządzonego w mieszkaniu zdrajcy Derkacza. 

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Korupcji.

Wcześniej Najwyższy Sąd Antykorupcyjny częściowo uwzględnił wniosek NABU i przedłużył okres aresztu byłego doradcy byłego ministra energii Igora Mironiuka do 10 listopada 2026 roku. Jednocześnie sędzia śledczy obniżył kwotę alternatywnej kaucji z 85 mln UAH do 25 mln UAH.
 
Przypomnijmy, że oskarżony w głośnej sprawie „Midas”, Oleksandr Cukerman, zwrócił się do Kasacyjnego Sądu Administracyjnego z pozwem przeciwko prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Podobnie biznesmen Timur Mindicz złożył już pozew do Kasacyjnego Sądu Administracyjnego przeciwko prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu.

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