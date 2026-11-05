WAKS zwolnił byłego doradcę Igořa Galuszczenka, Igořa Mironiuka, i nakazał mu areszt domowy

Najwyższy Sąd Antykorupcyjny zwolnił z aresztu byłego doradcę ministra energii Igora Myroniuka i zastosował wobec niego środek zabezpieczający w postaci całodobowego aresztu domowego.

Orzeczenie wydał sędzia śledczy Wiktor Nogaczewski w związku z upływem terminów postępowania przygotowawczego oraz długotrwałym pobytem podejrzanego w areszcie śledczym.

Na podejrzanego nałożono obowiązek przebywania w miejscu zamieszkania, nieopuszczania granic Kijowa, oddania paszportów uprawniających do wyjazdu za granicę oraz noszenia elektronicznej bransoletki monitorującej. Mironiuk (znany na nagraniach NABU pod pseudonimem „Rocket”) jest podejrzany o udział w korupcyjnym procederze polegającym na sprzeniewierzeniu środków z „Energoatomu”. Jego rolą było otrzymywanie środków pochodzących z korupcji od dyrektora wykonawczego ds. ochrony fizycznej i bezpieczeństwa firmy, Dmytro Basowa, oraz przekazywanie ich do tzw. „back office’u”, urządzonego w mieszkaniu zdrajcy Derkacza.

Źródło: Centrum Przeciwdziałania Korupcji.