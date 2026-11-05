最高反腐败法院将前顾问伊戈尔·米罗纽克（加卢申科）改判为居家监禁
最高反腐败法院已将能源部前顾问伊戈尔·米罗纽克从羁押中释放，并对其采取全天候居家监视居住的预防措施。
调查法官维克多·诺加切夫斯基作出该裁决，原因是预审调查期限已满，且嫌疑人已在看守所羁押较长时间。
嫌疑人被要求必须留在居住地，不得离开基辅市，上交出境护照，并佩戴电子监控手环。 米罗纽克（在国家反腐败局（NABU）的录像中以化名“火箭”闻名）被怀疑参与了挪用“能源原子”公司资金的腐败骗局。 他的角色是向该公司负责物理防护与安全的执行董事德米特里·巴索夫收取贪污款项，并将这些款项转交给设在德尔卡奇的“背叛者”公寓内的所谓“后勤办公室”。
来源：反腐败中心。
此前，最高反腐败法院部分批准了国家反腐败局（NABU）的申请，将前能源部长伊戈尔·米罗纽克的前顾问的羁押期限延长至2026年11月10日。 与此同时，调查法官将替代保释金金额从8500万格里夫纳下调至2500万格里夫纳。
需要指出的是，备受瞩目的“米达斯”案涉案人员亚历山大·祖克曼已向行政上诉法院提起诉讼，起诉乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基。
同样，商人蒂穆尔·明迪奇也已向行政上诉法院对总统弗拉基米尔·泽连斯基提起诉讼。