最高反腐败法院已将能源部前顾问伊戈尔·米罗纽克从羁押中释放，并对其采取全天候居家监视居住的预防措施。

调查法官维克多·诺加切夫斯基作出该裁决，原因是预审调查期限已满，且嫌疑人已在看守所羁押较长时间。

嫌疑人被要求必须留在居住地，不得离开基辅市，上交出境护照，并佩戴电子监控手环。 米罗纽克（在国家反腐败局（NABU）的录像中以化名“火箭”闻名）被怀疑参与了挪用“能源原子”公司资金的腐败骗局。 他的角色是向该公司负责物理防护与安全的执行董事德米特里·巴索夫收取贪污款项，并将这些款项转交给设在德尔卡奇的“背叛者”公寓内的所谓“后勤办公室”。

来源：反腐败中心。