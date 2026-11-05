ВАКС поместил бывшего советника Галущенко Игоря Миронюка под домашний арест

Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка и назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Решение принял следственный судья Виктор Ногачевский в связи с истечением сроков досудебного расследования и длительным пребыванием подозреваемого в следственном изоляторе.

На подозреваемого возложены обязательства находиться по месту жительства, не покидать пределы Киева, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет контроля. Миронюка (известного на записях НАБУ под псевдонимом «Рокет») подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств «Энергоатома». Его роль заключалась в получении коррупционных средств от исполнительного директора по физической защите и безопасности компании Дмитрия Басова и их передаче в так называемый бэк-офис, оборудованный в квартире предателя Деркача.

Источник: Центр противодействия коррупции.