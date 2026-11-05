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Новости Украина

ВАКС поместил бывшего советника Галущенко Игоря Миронюка под домашний арест

UA NEWS 05 Ноября 2026 21:35
ВАКС поместил бывшего советника Галущенко Игоря Миронюка под домашний арест

Высший антикоррупционный суд освободил из-под стражи бывшего советника министра энергетики Игоря Миронюка и назначил ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 

Решение принял следственный судья Виктор Ногачевский в связи с истечением сроков досудебного расследования и длительным пребыванием подозреваемого в следственном изоляторе. 

На подозреваемого возложены обязательства находиться по месту жительства, не покидать пределы Киева, сдать паспорта для выезда за границу и носить электронный браслет контроля. Миронюка (известного на записях НАБУ под псевдонимом «Рокет») подозревают в причастности к коррупционной схеме по хищению средств «Энергоатома». Его роль заключалась в получении коррупционных средств от исполнительного директора по физической защите и безопасности компании Дмитрия Басова и их передаче в так называемый бэк-офис, оборудованный в квартире предателя Деркача. 

Источник: Центр противодействия коррупции.

Ранее Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок содержания под стражей бывшего советника экс-министра энергетики Игоря Миронюка до 10 ноября 2026 года. В то же время следственный судья уменьшил размер альтернативного залога с 85 млн грн до 25 млн грн.
 
Напомним, фигурант резонансного дела «Мидас» Александр Цукерман обратился в Кассационный административный суд с иском против президента Украины Владимира Зеленского.

Аналогично бизнесмен Тимур Миндич уже подал иск в Кассационный административный суд на президента Владимира Зеленского.

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