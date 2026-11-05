ВАКС випустив ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський у зв'язку із завершенням строків досудового розслідування та тривалим перебуванням підозрюваного в слідчому ізоляторі.

На підозрюваного покладено обов'язки перебувати за місцем проживання, не залишати межі Києва, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет контролю. Миронюка (відомий на плівках НАБУ під псевдонімом «Рокет») підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів Енергоатома. Його роль була в отриманні корупційних коштів від виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії Дмитра Басова та їх передачі до так званого бек-офісу, обладнаному в квартирі зрадник Деркача.

Джерело: Центр протидії корупції.