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ВАКС випустив ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка під домашній арешт

UA NEWS 05 Листопада 2026 21:35
ВАКС випустив ексрадника Галущенка Ігоря Миронюка під домашній арешт
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Вищий антикорупційний суд звільнив з-під варти колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка та обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 

Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Ногачевський у зв'язку із завершенням строків досудового розслідування та тривалим перебуванням підозрюваного в слідчому ізоляторі. 

На підозрюваного покладено обов'язки перебувати за місцем проживання, не залишати межі Києва, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний браслет контролю. Миронюка (відомий на плівках НАБУ під псевдонімом «Рокет»підозрюють у причетності до корупційної схеми з розкрадання коштів Енергоатома. Його роль була в отриманні корупційних коштів від виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки компанії Дмитра Басова та їх передачі до так званого бек-офісу, обладнаному в квартирі зрадник Деркача. 

Джерело: Центр протидії корупції.

Раніше Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання НАБУ і продовжив строк тримання під вартою колишнього радника ексміністра енергетики Ігоря Миронюка до 10 листопада 2026 року. Водночас слідчий суддя зменшив розмір альтернативної застави з 85 млн грн до 25 млн грн.
 
Нагадаємо, фігурант резонансної справи «Мідас» Олександр Цукерман звернувся до Касаційного адміністративного суду з позовом проти президента України Володимира Зеленського.

Аналогічно бізнесмен Тімур Міндіч вже подав позов до Касаційного адмінсуду на президента Володимира Зеленського.

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