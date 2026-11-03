Франція засудила цинічні масовані удари РФ по цивільній інфраструктурі України

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Міністерство Європи та закордонних справ Франції висловило рішучий протест проти чергової хвилі російських атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України напередодні зимового періоду.

У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили на особливому цинізмі дій Кремля, який продовжує нищівні обстріли цивільних об'єктів попри досягнення локальних угод про припинення вогню в Олешках для забезпечення гуманітарного доступу.

Офіційний Париж окремо відзначив трагічні наслідки ворожого удару по будівлі школи в Комишувасі, де надавалася гуманітарна допомога, а також ураження медичного закладу в Харкові, де зазнали поранень понад 70 осіб і знадобилася термінова евакуація 200 пацієнтів. МЗС Франції підтвердило непохитну солідарність з українським народом і наголосило на намірах продовжувати довгострокову підтримку України та посилювати міжнародний тиск на Росію задля зупинення її агресії.

Про це йдеться в заяві речника Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Унаслідок скидання тритонної авіабомби по школі в Камишувасі загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

Латвія ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.

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