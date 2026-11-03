Франція засудила цинічні масовані удари РФ по цивільній інфраструктурі України
Міністерство Європи та закордонних справ Франції висловило рішучий протест проти чергової хвилі російських атак на цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України напередодні зимового періоду.
У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили на особливому цинізмі дій Кремля, який продовжує нищівні обстріли цивільних об'єктів попри досягнення локальних угод про припинення вогню в Олешках для забезпечення гуманітарного доступу.
Офіційний Париж окремо відзначив трагічні наслідки ворожого удару по будівлі школи в Комишувасі, де надавалася гуманітарна допомога, а також ураження медичного закладу в Харкові, де зазнали поранень понад 70 осіб і знадобилася термінова евакуація 200 пацієнтів. МЗС Франції підтвердило непохитну солідарність з українським народом і наголосило на намірах продовжувати довгострокову підтримку України та посилювати міжнародний тиск на Росію задля зупинення її агресії.
Про це йдеться в заяві речника Міністерства Європи та закордонних справ Франції.
Унаслідок скидання тритонної авіабомби по школі в Камишувасі загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.
Латвія ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН після російського удару по селищу Комишуваха Запорізької області. У Ризі заявили про чергову атаку Росії на цивільне населення України.