Франция осудила циничные массированные удары РФ по гражданской инфраструктуре Украины

Министерство Европы и иностранных дел Франции выразило решительный протест против очередной волны российских атак на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины в преддверии зимнего периода.

Во французском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули особый цинизм действий Кремля, который продолжает сокрушительные обстрелы гражданских объектов, несмотря на достижение локальных соглашений о прекращении огня в Олешках для обеспечения гуманитарного доступа.

Официальный Париж отдельно отметил трагические последствия вражеского удара по зданию школы в Комышувасе, где оказывалась гуманитарная помощь, а также поражение медицинского учреждения в Харькове, где ранения получили более 70 человек и потребовалась срочная эвакуация 200 пациентов. МИД Франции подтвердил непоколебимую солидарность с украинским народом и подчеркнул намерение продолжать долгосрочную поддержку Украины и усиливать международное давление на Россию с целью прекращения её агрессии.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции.

В результате сброса трёхтонной авиабомбы на школу в Камышувахе погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

Латвия инициирует внеочередное заседание Совета Безопасности ООН после российского удара по поселку Комишуваха в Запорожской области. В Риге заявили об очередной атаке России на гражданское население Украины.

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