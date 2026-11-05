Украинская «еЧерга» может начать работу на границе со Словакией

Украина и Словакия договорились о подготовке к запуску украинской системы «еЧерга» на словацкой стороне границы. Страны подписали письмо о намерениях, которое предусматривает совместную работу над электронной очередью и улучшением движения транспорта через пункты пропуска. Словакия стала первой страной, с которой Украина официально закрепила такие договоренности.

Документ был подписан в ходе межправительственных консультаций с участием премьер-министров Украины Сергея Корецкого и Словакии Роберта Фицо. От Украины письмо подписал первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач. Словацкую сторону представляла государственный секретарь Офиса вице-премьер-министра Алена Сабелова.

Соглашение предусматривает, что украинская система электронной очереди может работать не только на украинской, но и на словацкой стороне границы. Это должно помочь лучше координировать движение грузовиков и сделать пересечение границы более предсказуемым для перевозчиков.

Как будет работать сотрудничество

«еЧерга» позволяет водителям грузовиков заранее зарегистрироваться для пересечения границы и ожидать своей очереди в соответствии с установленным временем. Благодаря этому перевозчикам не нужно часами стоять в общей физической очереди перед пунктом пропуска. Если систему согласуют с обеих сторон границы, транспортные потоки можно будет организовывать совместно. Это должно облегчить планирование международных перевозок, сократить время ожидания и помочь избежать скопления грузовиков у пунктов пропуска.

По словам Сергея Деркача, электронная очередь уже является одним из эффективных инструментов организации международных перевозок. Она дает перевозчикам возможность планировать время пересечения границы и сокращать время ожидания перед пунктами пропуска. Помимо запуска «еЧерги», Украина и Словакия планируют обмениваться опытом цифровизации пограничных процедур. Также страны хотят совместно работать над увеличением пропускной способности пунктов пропуска и модернизацией пограничной инфраструктуры.

Еще одно направление сотрудничества — поиск финансирования для совместных проектов. Речь идет о возможности привлекать средства на развитие пограничной инфраструктуры и внедрение новых цифровых решений.

Когда «еЧерга» заработает в Словакии

Подписанный документ пока не означает, что система уже готова к работе на словацкой стороне границы. Это лишь первый шаг к её внедрению. Следующим этапом станет оценка технических возможностей запуска «еЧерги» в Словакии. После этого стороны должны подготовить отдельное межгосударственное соглашение, которое определит условия и порядок сотрудничества.

Точную дату запуска системы пока не называют. Она будет зависеть от результатов технической оценки и дальнейших договоренностей между Украиной и Словакией. Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

30 октября перед пунктом пропуска «Ужгород» на украинско-словацкой границе скопились автомобили, ожидающие выезда из Украины.

Украина обсуждает с Польшей и Словакией возможность переноса таможенного контроля дальше от украинской границы — на территорию этих стран. Такой шаг рассматривается в связи с российскими атаками беспилотников на грузовики с зерном, которые ожидают в очередях на пунктах пропуска.

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