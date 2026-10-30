На кордоні зі Словаччиною утворилася черга автомобілів на виїзд з України

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30 жовтня перед пунктом пропуску «Ужгород» на українсько-словацькому кордоні накопичилися автомобілі, які очікують на виїзд з України.

За повідомленням прикордонників, станом на 15:00 30 жовтня у черзі на оформлення перебували 35 легкових авто. У зв’язку з накопиченням транспорту прикордонники рекомендують водіям обирати альтернативні маршрути.

На кордоні зі Словаччиною також працюють такі пункти пропуску:

«Малий Березний» – для автомобільного та пішохідного сполучення, працює цілодобово;

«Малі Селменці» – для пішохідного сполучення, працює з 09:00 до 21:00;

«Чоп (Страж)» – для залізничного сполучення, працює цілодобово.

Причини накопичення автомобілів на пункті пропуску «Ужгород» прикордонники не уточнили. Водночас ДПСУ рекомендує водіям заздалегідь перевіряти завантаженість пунктів пропуску та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Джерело: ДПСУ

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