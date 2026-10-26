Відео: На Волині утворилися кілометрові черги автобусів на кордоні з Польщею

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У Волинській області зафіксували великі черги на кордоні з Польщею. У соцмережах поширюють відео, на яких видно десятки автобусів, що очікують на перетин кордону. За словами водіїв, затримки можуть бути пов’язані з відключеннями електроенергії та загрозою російських обстрілів.

Водії пов’язують складну ситуацію на пункті пропуску «Ягодин» із перебоями в електропостачанні та повітряними тривогами. Також зазначаєжться, що через затримки перетин кордону може затягнутися на години.

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Примітно, що дорога в бік від кордону практично порожня і затримок з в'їздом до України вірогідно немає. Як довго триватиме ситуація з заторами на пунткті пропуску наразі невідомо.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею вдвічі зросли черги для вантажних перевезень.

Поїздки з України до Польщі ускладнилися через значні затримки потягів і довге очікування на кордоні. Станом на 20 жовтня деякі рейси «Укрзалізниці» відставали від графіка майже на 20 годин, а пасажири автобусів повідомляли про багатогодинні затримки. В «Укрзалізниці» пояснили, що рух доводиться коригувати через повітряні тривоги та заходи безпеки.

На українсько-польському кордоні у Львівській області зафіксували накопичення транспорту на виїзд з України.

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