Na granicy ze Słowacją utworzyła się kolejka samochodów chcących wyjechać z Ukrainy

30 października przed przejściem granicznym „Użhorod” na granicy ukraińsko-słowackiej zgromadziły się samochody oczekujące na wyjazd z Ukrainy.

Według informacji przekazanych przez straż graniczną, o godz. 15:00 30 października w kolejce do odprawy znajdowało się 35 samochodów osobowych. W związku z nagromadzeniem pojazdów straż graniczna zaleca kierowcom wybór tras alternatywnych.

Na granicy ze Słowacją działają również następujące przejścia graniczne:

„Maly Berezny” – dla ruchu samochodowego i pieszego, czynny całodobowo;

„Mali Selmenci” – dla ruchu pieszego, czynne od 09:00 do 21:00;

„Czop (Straż)” – dla ruchu kolejowego, czynne całodobowo.

Straż graniczna nie podała przyczyn zatoru samochodowego na przejściu granicznym „Użhorod”. Jednocześnie Państwowa Służba Graniczna Ukrainy zaleca kierowcom, aby z wyprzedzeniem sprawdzali obciążenie przejść granicznych i w miarę możliwości wybierali trasy alternatywne.

Źródło: Państwowa Służba Graniczna Ukrainy

Na granicy Mołdawii i Rumunii wydłużyły się kolejki ciężarówek z powodu eksportu z Ukrainy.

Wcześniej na Wołyniu na granicy z Polską utworzyły się kilometrowe kolejki autobusów.

Przypomnijmy, że na granicy z Polską kolejki pojazdów ciężarowych wydłużyły się dwukrotnie.

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