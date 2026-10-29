На кордоні Молдови та Румунії зросли черги вантажівок через експорт з України

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На пунктах пропуску між Молдовою та Румунією збільшився потік вантажівок, що прямують до Євросоюзу. Серед причин — зростання транзиту українських товарів, сезонний експорт зерна та зміна торговельних маршрутів через війну.

За даними митників, нині через пункти пропуску щодоби проходять оформлення близько 3 тисяч вантажівок. Ще місяць тому цей показник становив приблизно 2 тисячі. Таким чином, навантаження на митницю зросло на 50%.

У соціальних мережах поширюють фотографії довгих черг вантажівок на кордоні. Молдовські митники пояснюють ситуацію активізацією експорту сільськогосподарської продукції та збільшенням обсягів українських вантажів, які прямують до ЄС через територію Молдови.

Щоб прискорити оформлення транспорту, митна служба Молдови залучила додаткових працівників і працює на повну потужність. Аналогічних заходів вжила румунська сторона.

Джерело: ProTV

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