Na granicy Mołdawii i Rumunii wydłużyły się kolejki ciężarówek z powodu eksportu z Ukrainy

Na przejściach granicznych między Mołdawią a Rumunią wzrosł ruch ciężarówek zmierzających do Unii Europejskiej. Wśród przyczyn można wymienić wzrost tranzytu towarów ukraińskich, sezonowy eksport zboża oraz zmianę szlaków handlowych spowodowaną wojną.

Według danych służb celnych obecnie przez punkty graniczne codziennie przechodzi około 3 tysięcy ciężarówek. Jeszcze miesiąc temu wskaźnik ten wynosił około 2 tysięcy. W ten sposób obciążenie służb celnych wzrosło o 50%.

W mediach społecznościowych krążą zdjęcia długich kolejek ciężarówek na granicy. Mołdawscy celnicy tłumaczą tę sytuację ożywieniem eksportu produktów rolnych oraz wzrostem ilości ukraińskich ładunków, które są przewożone do UE przez terytorium Mołdawii.

Aby przyspieszyć odprawę transportu, służba celna Mołdawii zatrudniła dodatkowych pracowników i działa na pełnych obrotach. Podobne środki podjęła strona rumuńska.

Źródło: ProTV

Przypomnijmy, że na granicy Ukrainy obecnie nie ma kolejek, ale ruch pasażerski rośnie.

Wcześniej na Wołyniu na granicy z Polską utworzyły się kilometrowe kolejki autobusów.

Przypomnijmy, że na granicy z Polską dwukrotnie wydłużyły się kolejki w transporcie towarowym.

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