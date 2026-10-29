На границе Молдовы и Румынии выросли очереди грузовиков из-за экспорта из Украины

На пунктах пропуска между Молдовой и Румынией увеличился поток грузовиков, следующих в Евросоюз. Среди причин — рост транзита украинских товаров, сезонный экспорт зерна и изменение торговых маршрутов из-за войны.

По данным таможенников, в настоящее время через пункты пропуска ежесуточно проходят оформление около 3 тысяч грузовиков. Еще месяц назад этот показатель составлял примерно 2 тысячи. Таким образом, нагрузка на таможню выросла на 50%.

В социальных сетях распространяются фотографии длинных очередей грузовиков на границе. Молдавские таможенники объясняют ситуацию активизацией экспорта сельскохозяйственной продукции и увеличением объемов украинских грузов, следующих в ЕС через территорию Молдовы.

Чтобы ускорить оформление транспорта, таможенная служба Молдовы привлекла дополнительных сотрудников и работает на полную мощность. Аналогичные меры приняла румынская сторона.

Источник: ProTV

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