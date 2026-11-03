Юлія Мендель прокоментувала оголошену їй підозру в державній зраді

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Колишня прессекретарка Президента України Юлія Мендель публічно відреагувала на оголошення їй підозри у державній зраді та виправдовуванні збройної агресії РФ. Еспосадовиця категорично заперечила співпрацю з росіянами, заявивши про безпідставність висунутих звинувачень.

За словами Мендель, підставою для дій правоохоронних органів стали її публічні виступи у західних медіа, зокрема журналісту Такеру Карлсону та дописи в соціальних мережах, у яких вона порушувала питання викриття корупції в оточенні Володимира Зеленського, стану свободи слова та політичних переслідувань в Україні. Колишня речниця переконана, що висунення цієї підозри лише підтверджує обґрунтованість її попередніх публічних заяв.

«Повідомляється, що мене підозрюють у державній зраді. Підставою для цієї підозри стали мої публічні виступи в західних ЗМІ та дописи в соціальних мережах – зокрема ті, що стосувалися викриття корупції в оточенні Зеленського, відсутності свободи слова та політичних переслідувань. Фактично, висунувши цю підозру, Зеленський довів, що я маю рацію», – написала Мендель.

Джерело: Публікація Юлії Мендель у Facebook.

Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора заочно повідомили про підозру колишній речниці Президента України Юлії Мендель. Слідчі інкримінують фігурантці правопорушення за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель.

Міністерство закордонних справ України закликало французьку медіаспільноту уважно та критично ставитися до заяв колишньої речниці президента Юлії Мендель. У відомстві наголосили, що не варто дозволяти вводити себе в оману її висловлюваннями.

Колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель виклала, як вона стверджує, звіти радниці керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо роботи проплачених блогерів Банкової.

Нагадаємо, охорона Європарламенту завадила Юлії Мендель виступити на заході ультраправих.

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