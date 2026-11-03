Była rzeczniczka prasowa prezydenta Ukrainy Julia Mendel publicznie odniosła się do postawienia jej zarzutów zdrady stanu oraz usprawiedliwiania zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Mendel stanowczo zaprzeczyła, jakoby współpracowała z Rosjanami, twierdząc, że postawione jej zarzuty są bezpodstawne.

Według Mendel, podstawą działań organów ścigania były jej publiczne wystąpienia w zachodnich mediach, w szczególności u dziennikarza Takera Carlsona, oraz posty w mediach społecznościowych, w których poruszała kwestie ujawniania korupcji w otoczeniu Wołodymyra Zełenskiego, stanu wolności słowa oraz prześladowań politycznych na Ukrainie. Była rzeczniczka jest przekonana, że postawienie tego zarzutu tylko potwierdza zasadność jej wcześniejszych publicznych oświadczeń.

„Doniesiono, że jestem podejrzana o zdradę stanu. Podstawą tego podejrzenia były moje publiczne wystąpienia w zachodnich mediach oraz posty w mediach społecznościowych – w szczególności te dotyczące ujawniania korupcji w otoczeniu Zełenskiego, braku wolności słowa i prześladowań politycznych. W rzeczywistości, wysuwając to podejrzenie, Zełenski udowodnił, że mam rację” – napisała Mendel.

Źródło: Wpis Julii Mendel na Facebooku.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy wspólnie z Biurem Prokuratora Generalnego poinformowała zaocznie o podejrzeniu byłej rzeczniczki prezydenta Ukrainy Julii Mendel. Śledczy zarzucają podejrzanej popełnienie przestępstwa na podstawie dwóch artykułów Kodeksu karnego Ukrainy: ust. 2 art. 111 (zdrada państwowa popełniona w warunkach stanu wojennego) oraz ust. 2 i 3 art. 436-2 (usprawiedliwianie, uznawanie za zgodną z prawem oraz zaprzeczanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, gloryfikowanie jej uczestników).

Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, którym wprowadził w życie decyzję Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy w sprawie nałożenia sankcji na byłą rzeczniczkę prasową prezydenta Julię Mendel.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało francuskie środowisko medialne do uważnego i krytycznego podejścia do wypowiedzi byłej rzeczniczki prezydenta Julii Mendel. W resortcie podkreślono, że nie należy dać się wprowadzić w błąd jej wypowiedziami.

Była rzeczniczka prezydenta Zełenskiego, Julia Mendel, opublikowała, jak twierdzi, raporty doradczyni szefa Kancelarii Prezydenta Andrieja Jermaka dotyczące działalności opłacanych blogerów z Banowej.

Przypomnijmy, że ochrona Parlamentu Europejskiego uniemożliwiła Julii Mendel wystąpienie na wydarzeniu zorganizowanym przez skrajną prawicę.

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