Podczas wystąpienia na berlińskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że po wyborach w USA Donald Trump skoncentruje się na osiągnięciu sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.

Głowa państwa podkreśliła, że choć amerykański przywódca ma znaczący wpływ na rosyjskiego dyktatora Władimira Putina, to w celu powstrzymania agresji konieczna jest znacznie silniejsza presja na Federację Rosyjską.

Wołodymyr Zełenski podkreślił, że kierownictwo Kremla nie postrzega zwykłej dyplomacji jako skutecznego narzędzia i zwraca uwagę jedynie na język nacisku oraz zdecydowane działania społeczności międzynarodowej.

Źródło: Wystąpienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na berlińskiej konferencji bezpieczeństwa / Materiały serwisu „Glavkom”.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

Podczas zbliżających się rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Czytaj nas na