Sieć „Mosgorlombard”, działająca od ponad 100 lat, znalazła się w trudnej sytuacji finansowej z powodu serii niewypłacalności. Spółka dominująca grupy MGKL po raz drugi w ciągu tygodnia nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec inwestorów, nie dokonując 2 listopada wypłaty 20 milionów rubli z tytułu obligacji (około 245 tys. dolarów). Kilka dni wcześniej spółka nie wypłaciła również dochodu z kuponów w wysokości 24,7 mln rubli (około 302 tys. dolarów).

Krajowa agencja ratingowa obniżyła rating kredytowy MGKL do poziomu C|ru|, co oznacza wysokie prawdopodobieństwo całkowitego bankructwa. Łączne zadłużenie publiczne grupy osiągnęło 6,5 miliarda rubli (około 79,6 mln dolarów), a jej papiery wartościowe uległy załamaniu: wartość obligacji spadła do 10–27% wartości nominalnej, a akcje straciły na wartości o 52%.

Federalna Służba Podatkowa zablokowała już rachunki ośmiu spółek zależnych MGKL z powodu zaległości w spłatach, przy czym głównymi ofiarami załamania finansowego są inwestorzy prywatni – osoby fizyczne.

Źródło: RBC.

Władze rosyjskie coraz aktywniej zaciągają pożyczki na finansowanie budżetu, ponieważ wydatki wojskowe nadal rosną. Według szacunków Ministerstwa Finansów RF deficyt budżetowy w 2026 r. może osiągnąć 7,3 bln rubli — dwukrotnie więcej niż planowano.

Władze rosyjskie w coraz większym stopniu polegają na środkach banków państwowych w celu sfinansowania deficytu budżetowego, który w 2026 roku może wynieść 91,3 mld dolarów.

29 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w pierwszym czytaniu projekt budżetu federalnego na lata 2027–2029. Dokument przewiduje wzrost wydatków na armię i służby bezpieczeństwa, ograniczenie finansowania szeregu obszarów cywilnych oraz podwyżkę podatków.

Na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodu zaporoskiego przedstawiciele administracji okupacyjnej rozpoczęli kampanię przymusowego zbierania środków finansowych i mienia na potrzeby rosyjskich jednostek wojskowych.

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