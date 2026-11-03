莫斯科一家俄罗斯历史最悠久的典当行连锁店正面临破产

运营逾百年的“莫斯科市典当行”连锁机构因接连发生违约事件而陷入财务困境。 MGKL集团的母公司一周内第二次未能履行对投资者的义务，于11月2日未能按期支付2000万卢布的债券利息（约合24.5万美元）。 就在几天前，该公司还未能支付2470万卢布（约合30.2万美元）的票息。

国家评级机构将MGKL的信用评级下调至C|ru|级，这意味着该公司极有可能全面破产。该集团的公开债务总额已达65亿卢布（约合7960万美元）， 其证券价格也遭遇暴跌：债券价格跌至面值的10%至27%，股票贬值52%。

联邦税务局已因欠税问题冻结了MGKL旗下八家子公司的账户，而此次财务崩盘的主要受害者是私人投资者——自然人。

来源：RBC。

随着军事开支持续增长，俄罗斯当局正越来越积极地借贷以填补预算缺口。据俄罗斯财政部估算，2026年的预算赤字可能达到7.3万亿卢布——是计划数额的两倍。

俄罗斯当局越来越依赖国有银行的资金来填补预算赤字，该赤字在2026年可能达到913亿美元。

10月29日，俄罗斯国家杜马一读通过了2027–2029年联邦预算草案。该文件规定增加对军队和安全部门的支出，削减对多个民用领域的拨款，并提高税收。

在扎波罗热州被临时占领的地区，占领当局的代表发起了一项强制征集资金和财产的运动，以满足俄罗斯军事部队的需要。

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