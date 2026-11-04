在基辅，一名男子与朋友发生争执后，在一栋高层公寓楼内引爆了一枚战斗手榴弹

在首都斯维亚托申斯基区，一名男子与熟人发生争执后，向一栋居民楼投掷了一枚战斗手榴弹。爆炸发生在凌晨零点半左右，地点位于佐德奇赫街，无人受伤。 警方已将嫌疑人拘留，他可能面临最高七年监禁。

据执法部门调查，此前一天，这名33岁的基辅男子与其34岁的朋友（该楼住户）因3000格里夫纳的债务发生争执。 为了迫使债务人尽快还钱，该嫌疑人当晚来到对方公寓，从口袋里掏出一枚战斗手榴弹并将其扔到了门下。

爆炸导致公寓的入户门和公共走廊的墙壁受损。幸运的是，无人受伤。

行动人员与刑事分析部门的分析师通力合作，锁定了犯罪嫌疑人的行踪，并在“KORD”特种部队的武力支援下将其抓获。

调查人员告知被捕嫌疑人，其涉嫌违反《乌克兰刑法典》的两项条款：第296条第4款——使用预先准备用于造成伤害的物品实施寻衅滋事， 以及第263条第1款——未经法律规定的许可，非法购买、携带和储存作战弹药。最高可判处七年有期徒刑。

来源：基辅市警察局新闻处

在切尔卡瑟州，一名男子在争吵中残忍殴打同居女友，已被拘留。

此前，在敖德萨，一名司机用刀刺伤了军事总指挥部的一名军人，并试图用汽车撞击他。

此前，执法部门已对一名41岁的基辅男子提出指控，该男子于10月19日在基辅佩切尔斯基区军事招募中心及联合服务处大楼内开枪射击。他可能面临终身监禁。

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