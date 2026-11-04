在赫梅利尼茨基州，警方捅破了一名贩毒女子的窝点，并查获了100包PVP
在赫梅利尼茨基州的斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫，警方拘留了一名18岁的女孩，她涉嫌贩卖合成毒品。 经检查，警方从其身上查获100包不明物质，经专家鉴定，该物质为危险毒品PVP（“盐”）。
该事件发生于11月2日16时30分左右，地点在米鲁街。警方发现一名当地居民随身携带100包装有不明物质的所谓“藏匿物”。
经鉴定，查获物品确系合成毒品PVP，俗称“盐”。
据执法部门透露，这名18岁的女孩此前曾因涉毒违法犯罪行为受到刑事处罚。尽管如此，她仍再次从事了非法活动。
警方依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对该嫌疑人实施了拘留。
斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫市第1警察局调查人员已根据《乌克兰刑法典》第307条第3款，对该女子提出指控——以销售为目的非法持有大量麻醉药品或精神药物。
目前，庭前调查仍在进行中。执法部门正在查明该违法行为的全部情况。
赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。
此前，在基辅市奥博隆区检察院的程序指导下，执法部门曾对一名39岁男子和一名32岁女子提出涉嫌非法购买和储存毒品及精神药物以供销售的指控。 按“黑市”价格计算，查获物品的价值超过1050万格里夫纳。
值得一提的是，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子，曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。
斯特里地区检察院的
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控以特别大的数量购买和储存麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控以特别大的数量购买和储存麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。