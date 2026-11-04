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重点 乌克兰

在赫梅利尼茨基州，警方捅破了一名贩毒女子的窝点，并查获了100包PVP

UA NEWS 04 十一月 2026 14:55
在赫梅利尼茨基州，警方捅破了一名贩毒女子的窝点，并查获了100包PVP

在赫梅利尼茨基州的斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫，警方拘留了一名18岁的女孩，她涉嫌贩卖合成毒品。 经检查，警方从其身上查获100包不明物质，经专家鉴定，该物质为危险毒品PVP（“盐”）。

该事件发生于11月2日16时30分左右，地点在米鲁街。警方发现一名当地居民随身携带100包装有不明物质的所谓“藏匿物”。

经鉴定，查获物品确系合成毒品PVP，俗称“盐”。

据执法部门透露，这名18岁的女孩此前曾因涉毒违法犯罪行为受到刑事处罚。尽管如此，她仍再次从事了非法活动。

警方依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对该嫌疑人实施了拘留。

斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫市第1警察局调查人员已根据《乌克兰刑法典》第307条第3款，对该女子提出指控——以销售为目的非法持有大量麻醉药品或精神药物。

目前，庭前调查仍在进行中。执法部门正在查明该违法行为的全部情况。

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赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。

此前，在基辅市奥博隆区检察院的程序指导下，执法部门对一名39岁男子和一名32岁女子提出涉嫌非法购买和储存毒品及精神药物以供销售的指控。 按“黑市”价格计算，查获物品的价值超过1050万格里夫纳。

值得一提的是，一名在哈尔科夫附近一所矫正中心服刑的26岁男子，曾试图将大麻和精神药物PVP带入该机构。
斯特里地区检察院的
检察官已向法院提交了针对一名39岁新罗兹多尔居民的起诉书，该男子被指控以特别大的数量购买和储存麻醉药品及精神药物。 据案件资料显示，查获物质的总重量超过1.2公斤。
 
苏梅市地区检察院向法院提交了针对一名29岁省会居民的起诉书该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。
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