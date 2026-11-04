在赫梅利尼茨基州，警方捅破了一名贩毒女子的窝点，并查获了100包PVP

在赫梅利尼茨基州的斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫，警方拘留了一名18岁的女孩，她涉嫌贩卖合成毒品。 经检查，警方从其身上查获100包不明物质，经专家鉴定，该物质为危险毒品PVP（“盐”）。

该事件发生于11月2日16时30分左右，地点在米鲁街。警方发现一名当地居民随身携带100包装有不明物质的所谓“藏匿物”。

经鉴定，查获物品确系合成毒品PVP，俗称“盐”。

据执法部门透露，这名18岁的女孩此前曾因涉毒违法犯罪行为受到刑事处罚。尽管如此，她仍再次从事了非法活动。

警方依据《乌克兰刑事诉讼法典》第208条对该嫌疑人实施了拘留。

斯塔罗科斯蒂安蒂诺夫市第1警察局调查人员已根据《乌克兰刑法典》第307条第3款，对该女子提出指控——以销售为目的非法持有大量麻醉药品或精神药物。

目前，庭前调查仍在进行中。执法部门正在查明该违法行为的全部情况。

赫梅利尼茨基州警方通报了这一消息。

此前，在基辅市奥博隆区检察院的程序指导下，执法部门曾对一名39岁男子和一名32岁女子提出涉嫌非法购买和储存毒品及精神药物以供销售的指控。 按“黑市”价格计算，查获物品的价值超过1050万格里夫纳。

苏梅市地区检察院 已 向法院 提交了 针对 一名29岁省会居民的 起诉书 ， 该男子涉嫌准备贩卖数量特别巨大的麻醉药品和精神药物。

关注我们在