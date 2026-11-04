乌克兰国家银行就旨在规范虚拟资产流通的第10225-д号法案公布了官方立场。该监管机构表示，不支持该法案的现行版本。

“乌克兰国家银行支持基于欧洲MiCA框架、国际标准以及国际货币基金组织（IMF）建议，对乌克兰虚拟资产市场进行监管。 我们的原则立场是：该市场的发展不应威胁到乌克兰的货币主权、物价和金融稳定以及经济安全，”文件中写道。

文件指出，乌克兰国家银行积极参与了第10225-д号法案的起草工作。尽管已达成某些妥协，但该文件的起草过程缺乏足够的透明度。

而最高拉达相关委员会推荐进行二读的该法案最终版本，并未纳入一系列原则性协议。

乌克兰国家银行公开强调了三项原则性风险。第一项是对外资代币的无管制准入。

该法案允许实际上可履行电子货币职能、但在发行国却不受相应监管和监督的外国代币进入乌克兰市场。

乌克兰国家银行的立场是：国家银行应拥有评估此类外国代币风险的权限，并在必要时限制其在乌克兰的流通——这与针对乌克兰境内发行代币的监管权限相同。

第二项风险是监管漏洞和要求不一。

对外国虚拟资产的简化准入程序不应允许其规避针对同类乌克兰资产所设定的要求。

乌克兰国家银行的立场是：外国资产准入规则必须杜绝规避监管要求和监管套利的行为，并确保货币主权和金融稳定的保护。

第三点——在市场参与者授权过程中存在的垄断和腐败风险。

乌克兰国家银行的最初立场是，只要符合既定要求，就不对交易平台运营商设置数量限制。

为了达成妥协，乌克兰国家银行同意了国家证券与股票市场委员会的提议，即在第一阶段将运营商数量限制为三家通过竞标确定的法人实体。

然而，据乌克兰国家银行表示，该法案的最终版本并未明确规定前五年内可运营的运营商数量。

“这一决定完全由国家证券与股票市场委员会酌情决定，”国家银行指出。

乌克兰国家银行总结称，由于未采纳这些原则性意见，因此无法支持现行版本的第10225-д号法案。

乌克兰国家银行新闻处通报了这一消息。

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