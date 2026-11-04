Bank Narodowy nie poparł projektu ustawy o obrocie aktywami wirtualnymi

Narodowy Bank Ukrainy opublikował oficjalne stanowisko w sprawie projektu ustawy nr 10225-d, który przewiduje uregulowanie obrotu aktywami wirtualnymi. Organ regulacyjny oświadczył, że nie popiera dokumentu w jego obecnym brzmieniu.

„Narodowy Bank Ukrainy popiera uregulowanie rynku aktywów wirtualnych na Ukrainie w oparciu o europejskie podejście MiCA, międzynarodowe standardy oraz zalecenia MFW. Nasze zasadnicze stanowisko jest takie: rozwój tego rynku nie powinien stanowić zagrożenia dla suwerenności monetarnej, stabilności cenowej i finansowej oraz bezpieczeństwa gospodarczego Ukrainy” – czytamy w dokumencie.

Zaznaczono, że NBU aktywnie uczestniczył w opracowywaniu projektu ustawy nr 10225-d. Pomimo tego, że udało się osiągnąć pewne kompromisy, proces opracowywania dokumentu nie był wystarczająco przejrzysty.

Natomiast ostateczna wersja projektu ustawy, zalecona przez właściwą komisję Rady Najwyższej do drugiego czytania, nie uwzględnia szeregu zasadniczych ustaleń.

Bank Narodowy publicznie zwraca uwagę na trzy zasadnicze zagrożenia. Pierwszym z nich jest niekontrolowany dopływ zagranicznych tokenów.

Projekt ustawy zezwala na wejście na rynek ukraiński zagranicznych tokenów, które w praktyce mogą pełnić funkcję pieniądza elektronicznego, ale nie podlegają odpowiednim regulacjom i nadzorowi w krajach emisji.

Stanowisko NBU: Bank Narodowy powinien mieć uprawnienia do oceny ryzyka związanego z takimi zagranicznymi tokenami oraz, w razie potrzeby, do ograniczania ich obiegu na Ukrainie – analogicznie do uprawnień dotyczących tokenów emitowanych na Ukrainie.

Drugie ryzyko – luki regulacyjne i nierówne wymagania.

Uproszczone dopuszczanie zagranicznych aktywów wirtualnych nie powinno pozwalać na omijanie wymogów ustanowionych dla analogicznych aktywów ukraińskich.

Stanowisko NBU: zasady dopuszczania aktywów zagranicznych powinny uniemożliwiać obchodzenie wymogów regulacyjnych oraz arbitraż regulacyjny, a także zapewniać ochronę suwerenności monetarnej i stabilności finansowej.

Trzeci punkt – ryzyko monopolizacji i korupcji podczas autoryzacji uczestników rynku.

Pierwotne stanowisko NBU zakładało brak ograniczeń ilościowych dla operatorów platform handlowych, pod warunkiem spełnienia ustalonych wymogów.

W celu osiągnięcia kompromisu Narodowy Bank Ukrainy zgodził się na propozycję Narodowej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Rynku Giełdowego, aby na pierwszym etapie ograniczyć liczbę operatorów do trzech osób prawnych, wyłonionych w drodze konkursu.

Jednak, jak poinformowano w Narodowym Banku, ostateczna wersja projektu ustawy nie określa konkretnej liczby operatorów, którzy będą mogli prowadzić działalność w ciągu pierwszych pięciu lat.

„Decyzja ta pozostaje całkowicie w gestii NKCPFR” – zauważono w Narodowym Banku Ukrainy.

Nie uwzględnienie zasadniczych uwag uniemożliwia poparcie projektu ustawy nr 10225-d w obecnej wersji – podsumowano w NBU.

Informację tę podał dział prasowy NBU.

NBU ustanowił dwa rekordy sprzedaży waluty w celu wsparcia hrywny.

Kontrolowana dewaluacja czy gwałtowny spadek: dlaczego NBU pozwala na osłabienie hrywny i co stanie się z kursem walut.

Dopóki partnerzy przekazują środki, NBU będzie dysponować zasobami pozwalającymi utrzymać kurs – twierdzi ekonomista Oleg Pendzin.

Oficjalne kursy dolara i euro spadły 29 października.

Czytaj nas na