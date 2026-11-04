Нацбанк не поддержал законопроект об обращении виртуальных активов

Национальный банк Украины обнародовал официальную позицию по законопроекту № 10225-д, предусматривающему регулирование оборота виртуальных активов. В регуляторе заявили, что не поддерживают документ в его нынешней редакции.

«Национальный банк Украины поддерживает регулирование рынка виртуальных активов в Украине на основе европейского подхода MiCA, международных стандартов и рекомендаций МВФ. Наша принципиальная позиция: развитие этого рынка не должно создавать угроз для монетарного суверенитета, ценовой и финансовой стабильности и экономической безопасности Украины», — говорится в документе.

Отмечается, что НБУ активно участвовал в разработке законопроекта № 10225-д. Несмотря на то, что удалось достичь определенных компромиссов, процесс разработки документа не был достаточно прозрачным.

А окончательная редакция законопроекта, рекомендованная профильным комитетом Верховной Рады ко второму чтению, не учитывает ряд принципиальных договоренностей.

Национальный банк публично обращает внимание на три принципиальных риска. Первый из них — неконтролируемый допуск иностранных токенов.

Законопроект допускает выход на украинский рынок иностранных токенов, которые фактически могут выполнять функции электронных денег, но не подпадают под соответствующее регулирование и надзор в странах эмиссии.

Позиция НБУ: Национальный банк должен иметь полномочия оценивать риски таких иностранных токенов и, при необходимости, ограничивать их обращение в Украине — аналогично полномочиям в отношении токенов, эмитированных в Украине.

Второй риск — регуляторные пробелы и неравномерные требования.

Упрощенный допуск иностранных виртуальных активов не должен позволять обходить требования, установленные для аналогичных украинских активов.

Позиция НБУ: правила допуска иностранных активов должны исключать возможность обхода регуляторных требований и регуляторного арбитража, а также обеспечивать защиту монетарного суверенитета и финансовой стабильности.

Третий пункт — риски монополизации и коррупции при авторизации участников рынка.

Первоначальная позиция НБУ предусматривала отсутствие количественных ограничений для операторов торговых площадок при условии соответствия установленным требованиям.

В целях компромисса Нацбанк согласился с предложением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку ограничить на первом этапе количество операторов тремя юридическими лицами, определёнными по результатам конкурса.

Однако, как заявили в Нацбанке, окончательная редакция законопроекта не устанавливает четкого количества операторов, которые смогут работать в течение первых пяти лет.

«Это решение полностью остается на усмотрение НКЦБФР», — отмечают в Нацбанке.

Неучет принципиальных замечаний делает невозможной поддержку законопроекта №10225-д в нынешней редакции, подытожили в НБУ.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

НБУ установил два рекорда по продаже валюты для поддержки гривны.

Управляемая девальвация или резкий обвал: почему НБУ отпускает гривну и что будет с курсом валют.

Пока партнеры дают деньги — у НБУ будет ресурс, чтобы удерживать курс: экономист Олег Пендзин.

Официальные курсы доллара и евро снизились 29 октября.

Читай нас в