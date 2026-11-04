2026年11月5日的宗教节日：传统与民间习俗

2026年11月5日，乌克兰东正教会根据新儒略历纪念圣殉道者加拉克提翁和埃皮斯蒂米。 这一天是为了纪念这对夫妇——他们始终坚守基督教信仰，并因信仰而殉道。他们的故事已成为精神坚韧与恪守宗教信仰的象征。

宗教节日及其历史

圣殉道者加拉克提翁与埃皮斯蒂米纪念日

11月5日，东正教会纪念圣殉道者加拉克提翁和埃皮斯蒂米。他们生活于公元3世纪的埃梅斯城（今黎巴嫩境内）。

据传说，加拉克提翁出生于一个异教家庭，但后来皈依了基督教。他与一位名叫埃皮斯蒂玛的姑娘订了婚，在加拉克提翁的影响下，埃皮斯蒂玛也皈依了新信仰。 这对年轻人决心将一生奉献给侍奉主，因此放弃了婚姻，进入西奈山附近的一座修道院，在那里过着以斋戒和祈祷为特征的虔诚生活。

在迫害基督徒期间，他们被捕。尽管遭受了残酷的酷刑，他们仍英勇地拒绝背弃基督。加拉克提翁和埃皮斯蒂玛因坚守信仰而殉道，成为了精神忠诚与力量的象征。

今日祷文

啊，圣殉道者加拉克提翁与埃皮斯蒂玛，基督忠实的夫妇！我们向你们祈祷并恳求：请为我们这些软弱且有罪的人，向全仁慈的上帝代祷。 请垂顾我们的忧患，将我们从一切危险与邪恶中解救出来，使我们免受有形与无形之敌的侵害。 求你们坚固我们在东正教信仰中的根基，赐予我们坚强的精神力量，使我们能效法你们的勇气，直到终末都忠于主。

阿门。



民间信仰与征兆

我们的祖先相信，这一天的征兆可以预示今后的天气：

如果道路上泥泞较多且没有积雪——预示着12月初将出现严寒。

树上结了厚厚的霜——今冬将大雪纷飞且漫长。

如果这一天大风——未来几周将有连绵阴雨。

这一天被认为适合砍伐木材。

禁忌事项

争吵、说脏话以及清算旧账。

闲言碎语和诽谤他人。

拒绝帮助需要帮助的人。

嫉妒他人或对他人怀有恶意。

借钱和欠债。

在没有迫切需要的情况下着手处理重要事务。

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