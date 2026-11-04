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Церковный праздник 5 ноября 2026 года: традиции и народные приметы

UA NEWS 04 Ноября 2026 22:11
Церковный праздник 5 ноября 2026 года: традиции и народные приметы

5 ноября 2026 года Православная церковь Украины по новоюлианскому календарю чтит память святых мучеников Галактиона и Эпистимы. Этот день посвящён супругам, которые остались верны христианским убеждениям и приняли мученическую смерть за свою веру. Их история стала символом духовной стойкости и преданности религиозным убеждениям.

Религиозные праздники и их история

День памяти святых мучеников Галактиона и Эпистимы

Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва фото 1

5 ноября Православная Церковь чтит память святых мучеников Галактиона и Эпистимы. Они жили в III веке в городе Эмесе (современный Ливан).

Согласно преданиям, Галактион родился в языческой семье, но принял христианство. Он обручился с девушкой по имени Эпистима, которая также под его влиянием обратилась в новую веру. Молодые люди, решив посвятить свою жизнь служению Господу, отказались от брака и поступили в монастырь недалеко от Синайских гор, где вели благочестивую жизнь в посте и молитве.

Во время гонений на христиан их схватили. Они мужественно отказались отречься от Христа, несмотря на жестокие пытки. Галактион и Эпистима приняли мученическую смерть за свои убеждения, став символом духовной верности и силы.

Молитвы дня

О, святые мученики Галактион и Эпистима, верная супружеская пара Христова! Мы обращаемся к вам в молитве и молим: молите Всемилостивого Бога за нас, немощных и грешных. Взгляните на наши скорби и избавьте нас от всякой опасности и зла, от врагов видимых и невидимых. Укрепите нас в православной вере, даруйте нам силу духа, чтобы мы могли подражать вашему мужеству и оставаться верными Господу до конца.

Аминь.


Народные поверья и приметы

Наши предки верили, что приметы этого дня могут предсказать, какой будет погода в дальнейшем:

  • Если на дорогах много грязи и снега нет — к сильному морозу в начале декабря.
  • Много инея на деревьях — зима будет снежной и затяжной.
  • Если в этот день сильный ветер — предвещает затяжные дожди в ближайшие недели.
  • Этот день считался благоприятным для заготовки древесины.

Чего нельзя делать

  • Ссориться, ругаться и выяснять отношения.
  • Сплетничать и клеветать на других.
  • Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
  • Завидовать и желать кому-то зла.
  • Одалживать деньги и брать в долг.
  • Начинать важные дела без насущной необходимости.

 

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