在喀尔巴阡地区，第9号惩教机构的两名官员被指控侵吞本应用于囚犯伙食的食品。 据文件显示，账面上已核销了超过2吨的鳕鱼和900公斤的牛肉，但实际上这些食品并未发放给被判刑人员和在押人员。

喀尔巴阡州检察院已将起诉书移送法院。

据调查显示，该欺诈方案由扎卡尔帕蒂亚第9号惩教机构的前副主管和一名首席工程师策划实施。

在2025年12月至2026年6月的七个月期间，这些官员在文件中虚报了食品的使用情况。

报告中声称，肉类和鱼类已移交用于为囚犯烹饪食物。但实际上，部分商品被留存在仓库中，并未送达原定接收者手中。

通过这种方式制造出过剩物资，随后将其非法运出该机构辖区。这些食品被运往乌日戈罗德区维利基·拉齐村的冷藏仓库，在那里储存以备后续销售。

在调查过程中，执法人员记录了以下非法运出情况：

39块冷冻牛肉，总重超过655公斤 ；

23箱鲭鱼，总重超过310公斤。

在经授权的搜查中，这些食品在仓库中被查获。所有查获的肉类和鱼类随后均被归还给该惩教机构。

总体而言，根据相关记录，原本用于囚犯伙食的2吨多鳕鱼和900公斤牛肉已被核销，但囚犯实际上并未获得这些食物。

两名涉案人员被指控在战时状态下，通过预先串通、利用职务之便侵占财产，该行为构成《乌克兰刑法典》第191条第4款所规定的罪行。

该机构前副主管还被追加指控犯有《乌克兰刑法典》第366条第1款规定的公职伪造罪。

在审前调查期间，这两名官员均已被停职。

调查工作由位于利沃夫的国家调查局地区管理局第六调查科负责，并在扎卡尔帕蒂亚州检察院的程序指导下进行。行动保障工作由国家边防局内部安全局提供。

起诉书已移送乌日戈罗德市及区法院，以进行实质性审理。

该部门通报了上述情况。

此前，赫梅利尼茨基州已将一起涉及国家紧急情况局官员和某建筑公司负责人的案件移交法院审理，二人被指控侵占价值61.5万格里夫纳的国家财产。 涉案的是用预算资金采购的、用于建造特种设备车库的建筑材料。

国家警察查获了七名嫌疑人，据调查称， 通过博取独居老人的信任来侵占其房产，并挪用了超过200万格里夫纳的国家补偿金，该款项本应用于为军人购买住房。

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