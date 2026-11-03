На Хмельниччині судитимуть посадовця ДСНС і директора компанії через привласнення будматеріалів на 615 тисяч гривень

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У Хмельницькій області до суду передали справу щодо посадовця ДСНС та керівника будівельної компанії, яких обвинувачують у заволодінні державним майном на 615 тисяч гривень. Йдеться про будівельні матеріали, придбані за бюджетні кошти для зведення гаража спеціальної техніки.

За даними слідства, у липні 2024 року структурний підрозділ ДСНС області уклав із будівельною компанією договір на спорудження гаража для спеціальної техніки. Загальна вартість робіт перевищувала 21 млн гривень.

Для будівництва за бюджетні кошти придбали матеріали на суму понад 1,2 млн гривень і передали їх підряднику на відповідальне зберігання. Після завершення робіт частина матеріалів вартістю 615 тис. гривень залишилася у розпорядженні компанії. Документів, які підтверджували б їх використання за призначенням, підприємство не надало.

Водночас посадовець ДСНС підписав із директором товариства додаткову угоду, у якій сторони підтвердили повне виконання договору, відсутність взаємних претензій і припинення співпраці.

За версією слідства, таким чином директор компанії заволодів будівельними матеріалами, а посадовець ДСНС сприяв тому, щоб вони залишилися у підрядника. Державі, за оцінкою правоохоронців, завдали збитків на понад 600 тис. гривень.

Посадовцю ДСНС інкримінують розтрату майна та службове підроблення за ч. 4 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Директора компанії обвинувачують у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за ч. 4 ст. 191 ККУ.

За цими статтями обвинуваченим загрожує до восьми років позбавлення волі.

Водночас відповідно до Конституції України особи вважаються невинуватими, доки їхню вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Про це 3 листопада повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

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