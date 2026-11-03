W obwodzie chmielnickim przed sądem staną urzędnik Państwowej Służby Ratowniczej oraz dyrektor firmy w związku z przywłaszczeniem materiałów budowlanych o wartości 615 tysięcy hrywien

W obwodzie chmielnickim skierowano do sądu sprawę dotyczącą urzędnika Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) oraz szefa firmy budowlanej, którym zarzuca się sprzeniewierzenie mienia państwowego o wartości 615 tysięcy hrywien. Chodzi o materiały budowlane zakupione ze środków budżetowych na budowę garażu dla sprzętu specjalistycznego.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, w lipcu 2024 roku oddział Państwowej Służby Ratowniczej w obwodzie zawarł z firmą budowlaną umowę na budowę garażu dla sprzętu specjalistycznego. Łączna wartość prac przekraczała 21 mln hrywien.

Na potrzeby budowy zakupiono ze środków budżetowych materiały o wartości ponad 1,2 mln hrywien i przekazano je wykonawcy do przechowania na zasadzie odpowiedzialności. Po zakończeniu prac część materiałów o wartości 615 tys. hrywien pozostała w dyspozycji firmy. Przedsiębiorstwo nie przedstawiło dokumentów potwierdzających ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie urzędnik Państwowej Służby Ratowniczej podpisał z dyrektorem spółki aneks, w którym strony potwierdziły pełną realizację umowy, brak wzajemnych roszczeń oraz zakończenie współpracy.

Według wersji śledztwa w ten sposób dyrektor spółki przywłaszczył sobie materiały budowlane, a urzędnik Państwowej Służby Ratowniczej (DSNS) przyczynił się do tego, by pozostały one w posiadaniu wykonawcy. Państwu, według szacunków organów ścigania, wyrządzono szkody w wysokości ponad 600 tys. hrywien.

Urzędnikowi Państwowej Służby Ratowniczej zarzuca się sprzeniewierzenie mienia oraz fałszerstwo służbowe na podstawie części 4 art. 191 oraz części 1 art. 366 Kodeksu karnego Ukrainy. Dyrektor firmy jest oskarżony o przywłaszczenie mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego zgodnie z ust. 4 art. 191 Kodeksu karnego Ukrainy.

Na mocy tych artykułów oskarżonym grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Jednocześnie zgodnie z Konstytucją Ukrainy osoby są uznawane za niewinne, dopóki ich wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała 3 listopada prokuratura obwodowa w Chmielnickim.

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