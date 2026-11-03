В Хмельницкой области предстанут перед судом сотрудник ГСЧС и директор компании по обвинению в присвоении стройматериалов на сумму 615 тысяч гривен

В Хмельницкой области в суд передали дело в отношении должностного лица ГСЧС и руководителя строительной компании, которых обвиняют в присвоении государственного имущества на сумму 615 тысяч гривен. Речь идет о строительных материалах, приобретенных за бюджетные средства для возведения гаража для специальной техники.

По данным следствия, в июле 2024 года структурное подразделение ГСЧС области заключило со строительной компанией договор на строительство гаража для специальной техники. Общая стоимость работ превышала 21 млн гривен.

Для строительства за бюджетные средства были закуплены материалы на сумму свыше 1,2 млн гривен и переданы подрядчику на ответственное хранение. По завершении работ часть материалов стоимостью 615 тыс. гривен осталась в распоряжении компании. Документов, подтверждающих их использование по назначению, предприятие не предоставило.

В то же время должностное лицо ГСЧС подписало с директором общества дополнительное соглашение, в котором стороны подтвердили полное исполнение договора, отсутствие взаимных претензий и прекращение сотрудничества.

По версии следствия, таким образом директор компании завладел строительными материалами, а должностное лицо ГСЧС способствовал тому, чтобы они остались у подрядчика. Государству, по оценке правоохранителей, был нанесен ущерб на сумму свыше 600 тыс. гривен.

Чиновнику ГСЧС инкриминируют растрату имущества и служебный подлог по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Директора компании обвиняют в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением по ч. 4 ст. 191 УК Украины.

По этим статьям обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, лица считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Об этом 3 ноября сообщила Хмельницкая областная прокуратура.

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