Кабмин готовит госбюджет Украины на 2027 год с учетом требований МВФ

Кабинет министров оперативно работает над подготовкой проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год ко второму чтению в Верховной Раде. Документ должен быть согласован с макроэкономическим прогнозом и программой сотрудничества с Международным валютным фондом.

По словам главы правительства, состоялось совещание по подготовке государственного бюджета ко второму чтению. В нем приняли участие руководство парламента, председатель фракции «Слуга народа», глава бюджетного комитета Верховной Рады и министр финансов.

Сергей Корецкий подчеркнул, что бюджет формируется в условиях войны, поэтому основные приоритеты правительства остаются неизменными.

«Провели совещание по подготовке государственного бюджета на 2027 год ко второму чтению. В нем приняли участие руководство парламента, глава фракции «Слуга народа», председатель бюджетного комитета Верховной Рады и министр финансов. Это бюджет военного времени. Приоритеты правительства неизменны: финансирование безопасности и обороны, финансовая устойчивость государства и надлежащий уровень социальной поддержки. Принципиально также, чтобы бюджет соответствовал макроэкономическому прогнозу и программе сотрудничества с Международным валютным фондом», — написал Корецкий.

По словам премьер-министра, сейчас правительство должно проработать бюджетные заключения, которые Верховная Рада приняла по итогам первого чтения.

Кабмин планирует подготовить к второму чтению качественный документ в установленные сроки.

«Сроки четкие, поэтому мы работаем оперативно, чтобы подготовить качественный документ ко второму чтению», — добавил Сергей Корецкий.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. К документу депутаты подали рекордные 5236 поправок, а голосование по проекту запланировано на сегодня.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.

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