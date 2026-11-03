Rada Ministrów przygotowuje budżet państwa Ukrainy na rok 2027 z uwzględnieniem wymogów MFW
Rada Ministrów intensywnie pracuje nad przygotowaniem projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 do drugiego czytania w Radzie Najwyższej. Dokument ten musi zostać dostosowany do prognozy makroekonomicznej oraz programu współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym.
Jak poinformował szef rządu, odbyło się posiedzenie poświęcone przygotowaniu budżetu państwa do drugiego czytania. Wzięli w nim udział kierownictwo parlamentu, przewodniczący frakcji „Sługa Narodu”, przewodniczący komisji budżetowej Rady Najwyższej oraz minister finansów.
Serhij Korecki podkreślił, że budżet jest tworzony w warunkach wojny, dlatego główne priorytety rządu pozostają niezmienne.
„Odbyło się posiedzenie dotyczące przygotowania budżetu państwa na rok 2027 do drugiego czytania. Wzięli w nim udział kierownictwo parlamentu, przewodniczący frakcji „Sługa Narodu”, przewodniczący komisji budżetowej Rady Najwyższej oraz minister finansów. Jest to budżet w czasie wojny. Priorytety rządu pozostają niezmienne: finansowanie bezpieczeństwa i obrony, stabilność finansowa państwa oraz odpowiedni poziom wsparcia społecznego. Zasadnicze znaczenie ma również to, aby budżet był zgodny z prognozą makroekonomiczną oraz programem współpracy z Międzynarodowym Funduszem Walutowym” – napisał Korecki.
Według premiera rząd ma obecnie opracować wnioski budżetowe, które Rada Najwyższa przyjęła w wyniku pierwszego czytania.
Rada Ministrów planuje przygotować do drugiego czytania wysokiej jakości dokument w wyznaczonym terminie.
„Terminy są jasno określone, więc pracujemy sprawnie, aby przygotować wysokiej jakości dokument do drugiego czytania” — dodał Serhij Korecki.
Poinformował o tym premier Serhij Korecki.
27 października Rada Najwyższa rozpoczęła rozpatrywanie projektu budżetu państwa Ukrainy na rok 2027 w pierwszym czytaniu. Do dokumentu posłowie zgłosili rekordową liczbę 5236 poprawek, a głosowanie nad projektem w wersji podstawowej zaplanowano na dzisiaj.
Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla żołnierzy.
Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.
Zelenski podpisał ustawę o cłu eksportowym na kamień, dzięki czemu budżet zyska pół miliarda rocznie.