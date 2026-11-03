Кабмін готує держбюджет України на 2027 рік з урахуванням вимог МВФ

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Кабінет міністрів оперативно працює над підготовкою проєкту Державного бюджету України на 2027 рік до другого читання у Верховній Раді. Документ мають узгодити з макроекономічним прогнозом і програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

За словами очільника уряду, відбулася нарада щодо підготовки державного бюджету до другого читання. У ній взяли участь керівництво парламенту, голова фракції «Слуга народу», очільник бюджетного комітету Верховної Ради та міністр фінансів.

Сергій Корецький наголосив, що бюджет формують в умовах війни, тому основні пріоритети уряду залишаються незмінними.

«Провели нараду щодо підготовки Державного бюджету на 2027 рік до другого читання. До неї долучилися керівництво парламенту, очільник фракції «Слуга народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради та міністр фінансів. Це бюджет воєнного часу. Пріоритети Уряду незмінні: фінансування безпеки й оборони, фінансова стійкість держави та належний рівень соціальної підтримки. Принципово також, щоб бюджет відповідав макроекономічному прогнозу та програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом», — написав Корецький.

За словами прем’єр-міністра, наразі уряд має опрацювати бюджетні висновки, які Верховна Рада ухвалила за результатами першого читання.

Кабмін планує підготувати до другого читання якісний документ у визначені строки.

«Строки чіткі, тож працюємо оперативно, щоб підготувати якісний документ до другого читання», — додав Сергій Корецький.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

27 жовтня Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету України на 2027 рік у першому читанні. До документа депутати подали рекордні 5236 поправок, а голосування за основу заплановане на сьогодні.

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