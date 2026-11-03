乌克兰政府正在根据国际货币基金组织的要求编制2027年国家预算

内阁正紧锣密鼓地筹备2027年乌克兰国家预算草案，以供最高拉达进行二读审议。该文件需与宏观经济预测及与国际货币基金组织的合作计划相协调。

据政府首脑称，已就国家预算草案的二读准备工作召开了会议。议会领导层、“人民公仆”党团主席、最高拉达预算委员会主席以及财政部长出席了会议。

谢尔盖·科雷茨基强调，该预算是在战争背景下编制的，因此政府的主要优先事项保持不变。

“我们召开了关于2027年国家预算二读准备工作的会议。议会领导层、“人民公仆”党团主席、最高拉达预算委员会主席以及财政部长均出席了会议。这是一份战时预算。 政府的优先事项保持不变：安全与国防拨款、国家财政稳定以及适当的社会保障水平。此外，预算必须符合宏观经济预测以及与国际货币基金组织的合作计划，这一点也至关重要，”科雷茨基写道。

据总理称，目前政府需对最高拉达在一读后通过的预算结论进行审议。

内阁计划在规定期限内为二读准备一份高质量的文件。

“时间节点明确，因此我们将高效工作，以确保为二读准备一份高质量的文件，”谢尔盖·科雷茨基补充道。

总理谢尔盖·科雷茨基通报了这一消息。

10月27日，乌克兰最高拉达开始对2027年国家预算草案进行一读审议。议员们针对该文件提出了创纪录的5236项修正案，而对预算草案主体的表决定于今天进行。

此前，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

此外，议会预算委员会还支持了关于军事征费的法案。

泽连斯基签署了关于石材出口关税的法律，预算每年将因此增加5亿。

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