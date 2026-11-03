Во Львовской области мужчина угнал Mercedes-Benz Sprinter и ограбил магазин электроники

23-летнего жителя Куликова во Львовской области приговорили к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы за незаконное завладение автомобилем и кражу из магазина техники.

Кроме того, он должен возместить владельцу микроавтобуса более 284 тыс. грн материального и 35 тыс. грн морального ущерба, а также вернуть похищенное имущество магазину.

Согласно материалам дела, в июле 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал Mercedes-Benz Sprinter, который владелец ненадолго оставил на территории своего фермерского хозяйства в одном из сел Львовского района.

Автомобиль был незаперт, а ключи остались в замке зажигания. Обвиняемый воспользовался этим, сел за руль и уехал. Однако далеко уехать не смог: не справился с управлением, съехал в кювет и перевернул микроавтобус.

Последующий осмотр на предмет состояния опьянения показал, что уровень алкоголя в организме мужчины более чем в 10 раз превышал допустимую норму.

По факту незаконного завладения транспортным средством правоохранители начали досудебное расследование.

Пока проводились экспертизы и необходимые следственные действия по делу об угоне автомобиля, мужчина совершил новое преступление.

В феврале 2026 года ночью, находясь в нетрезвом состоянии, он сорвал навесной замок с металлической решетки и проник в магазин техники.

Оттуда злоумышленник похитил четыре мобильных телефона, три часы и почти 5 тыс. грн наличными. Общая сумма ущерба превысила 35 тыс. грн.

Во время обыска в жилище мужчины правоохранители обнаружили и изъяли три телефона и смарт-часы. Остальную часть похищенного товара он, по данным следствия, потерял по дороге из магазина.

Мужчине инкриминировали незаконное завладение транспортным средством и кражу, совершенную в условиях военного положения — по ч. 2 ст. 289 и ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил 23-летнему жителю Куликова наказание в виде 5 лет и 2 месяцев лишения свободы. Также осужденный должен возместить владельцу автомобиля более 284 тыс. грн материального и 35 тыс. грн морального ущерба, а владельцу магазина — вернуть похищенное имущество.

Досудебное расследование проводил ОП № 2 Львовского районного управления полиции № 1 ГУНП во Львовской области.

Приговор суда вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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