СБУ установила личности около ста участников столкновений в Петропавловской Борщаговке

Служба безопасности Украины установила личности около 100 человек, принимавших участие в беспорядках в Петропавловской Борщаговке. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Рудницкий. В настоящее время правоохранители проводят обыски, решают вопросы о задержании фигурантов и предъявлении им подозрений.

Полиция уже задержала женщину, которая представлялась медиком, и водителя машины скорой помощи. Глава МВД Выговский уточняет, что двое мужчин в здании находились в статусе СЗЧ, а остальные должны были начать подготовку 9 ноября. Само здание Национальная гвардия арендовала на законных основаниях.

Источник: заместитель главы Службы безопасности Украины Рудницкий.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что лица, инициировавшие события на Петропавловской Борщаговке, будут установлены и привлечены к ответственности. По его словам, Генеральная прокуратура и соответствующие правоохранительные органы уже начали объективное расследование.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил запросы в правоохранительные органы в связи с инцидентом на Петропавловской Борщаговке. Омбудсмен требует выяснить обстоятельства происшествия, проверить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Национальной гвардии в доме и дать оценку действиям всех причастных.

В пункте дислокации воинской части в Петропавловской Борщаговке находились военнослужащие, которые участвовали в обороне Мариуполя и «Азовстали», пережили российский плен и вернулись к службе. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

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Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.

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