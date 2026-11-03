Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zidentyfikowała około 100 osób, które brały udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Poinformował o tym zastępca szefa SBU Rudnicki. Obecnie organy ścigania przeprowadzają przeszukania, rozstrzygają kwestie związane z zatrzymaniem osób podejrzanych oraz zawiadamiają je o zarzutach.

Policja zatrzymała już kobietę, która podawała się za pracownicę służby zdrowia, oraz kierowcę karetki pogotowia. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wyhivskyi wyjaśnia, że dwóch mężczyzn przebywało w budynku w ramach służby cywilnej, a pozostali mieli rozpocząć szkolenie 9 listopada. Sam budynek został wynajęty przez Gwardię Narodową na podstawie zgodnej z prawem umowy.

Źródło: zastępca szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Rudnicki.

Szef Biura Prezydenta, Kirył Budanow, oświadczył, że osoby, które zainicjowały wydarzenia w Petropawłowskiej Borszczagowce, zostaną zidentyfikowane i pociągnięte do odpowiedzialności. Według jego słów, obiektywne śledztwo zostało już wszczęte przez Prokuraturę Generalną oraz odpowiednie organy ścigania.

Pełnomocnik Rady Najwyższej ds. Praw Człowieka Dmytro Lubinec skierował zapytania do organów ścigania w związku z incydentem w Petropawliwskiej Borszczagowce. Rzecznik Praw Człowieka domaga się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, sprawdzenia podstaw prawnych przebywania żołnierzy i przedstawicieli Gwardii Narodowej w budynku oraz oceny działań wszystkich osób zaangażowanych.

W punkcie dyslokacji jednostki wojskowej w Petropawłowskiej Borszczagowce przebywali żołnierze, którzy brali udział w obronie Mariupola i Azowstali, przeżyli rosyjską niewolę i powrócili do służby. Poinformowała o tym wojskowa rzeczniczka praw obywatelskich Olga Reshetylova.

Osoby, których bezprawne działania zostaną ustalone, muszą ponieść za nie odpowiedzialność zgodnie z procedurą przewidzianą przez prawo – zaznaczyła.

Wcześniej Państwowe Biuro Śledcze (DBR) wszczęło postępowanie w związku z starciami w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Przypomnijmy, że Budanow odniósł się do wydarzeń w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

W korpusie Azowa skomentowano starcia w pobliżu punktu dyslokacji w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W Pietropawłowskiej Borszczagowce tłum próbował uwolnić zmobilizowanych z autobusu.

Dowódca Gwardii Narodowej potwierdził przetrzymywanie osób powracających z Północno-Zachodniego Okręgu Wojskowego w Pietropawłowskiej Borszczagowce.

Wideo: W domu w Pietropawłowskiej Borszczagowce znaleziono 25 osób, cztery z nich są ranne.

Przypomnijmy, że dowództwo wojskowe pilnie udaje się na przedmieścia Kijowa: szczegóły zdarzenia.

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