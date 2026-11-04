Wiaczesław Zinchenko, którego 1 października uznano za winnego zabójstwa lingwistki Iryny Farion i skazano na dożywocie, złożył apelację. Trafiła ona do sądu 3 listopada.

Poinformowała o tym córka zmarłej, Sofia Osoba.

„Mogą zaskarżyć wyrok, ale nikt i nigdy nie zwróci mi mamy, a moim dzieciom – babci. I właśnie dlatego będę walczyć do końca! Bo nie chodzi tylko o wyrok, ale także o nieuchronność kary za okrutne zabójstwo osoby, która poświęciła swoje życie Ukrainie” – napisała.

Przypomnijmy, że Iryna Farion została zamordowana 19 lipca 2024 roku we Lwowie. Podczas postępowania sądowego Zinchenko nie przyznał się do winy. Prawo przewiduje 30 dni na odwołanie się od wyroku.

Źródło: Sofia Osoba

Organy ścigania nie ustaliły jak dotąd potencjalnych zleceniodawców zabójstwa lingwistki i działaczki społecznej Iryny Farion. Śledztwo nie wykazało również osób, które mogłyby współpracować ze skazanym Wiaczesławem Zinczemkiem lub być jego zwolennikami.

Córka lingwistki Iryny Farion, Sofia Osoba, określiła wyrok wydany wobec Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo jej matki, jako historyczny. Sofia Osoba opowiedziała również, na co zamierza przeznaczyć 5 mln hrywien, które ma wypłacić skazany.

Obrona Wiaczesława Zinchenka, skazanego na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo lingwistki Iryny Farion, wnosi apelację od wyroku Sądu Rejonowego im. Szewczenki we Lwowie. Adwokatka Tetiana Musychina oświadczyła 1 października, że sprawa została całkowicie sfałszowana, i podkreśla niewinność swojego podopiecznego.

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