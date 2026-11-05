W piątek, 6 listopada, nad Ukrainą pojawią się deszcze, mokry śnieg i silny wiatr

Czego można się spodziewać po wietrze i temperaturze powietrza

Didenko poinformowała również, że w większości obwodów przez cały 6 listopada utrzyma się silny – sięgający nawet porywów burzowych – północny wiatr.

„Dlatego warto ubrać się na kilka stopni cieplej” – poradziła.

Według informacji synoptyczki temperatura powietrza w ciągu dnia na Ukrainie wyniesie około +4…+8°C.

„Ale ubierajcie się tak, jakby miał być niewielki mróz” – podkreśliła meteorolog.

Na jaką pogodę przygotować się w Kijowie

Według ekspertki pogoda w Kijowie 6 listopada będzie „dla kogoś”:

możliwy deszcz, miejscami z mokrym śniegiem;

silny północny wiatr;

maksymalna dzienna temperatura powietrza – około +5°C.

Kiedy po chłodach może nadejść ocieplenie

Na koniec Didenko poinformowała, że „zapowiadane” wcześniej ocieplenie (po 10 listopada) „zostaje przesunięte na 15–16 listopada”.

„Oznacza to, że przesuwa się na koniec przyszłego tygodnia” – wyjaśniła specjalistka.

Jednocześnie zauważyła, że „lepiej późno niż wcale”.

Informacja ta pochodzi z publikacji meteorolog i synoptyk Natalka Didenko na Facebooku.

Przypomnijmy, że w Karpatach temperatura spadła do -9°C: jaka pogoda będzie panować w najbliższych dniach.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może o 20–40% przekroczyć normę klimatyczną. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.