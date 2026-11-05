W piątek, 6 listopada, nad Ukrainą pojawią się deszcze, mokry śnieg i silny wiatr
W piątek, 6 listopada, na Ukrainie spodziewana jest zimna i wietrzna pogoda. W niektórych regionach możliwe są opady w postaci zimnego deszczu i mokrego śniegu, a miejscami prognozowane są burzowe porywy wiatru.
Jednocześnie przewidywane wcześniej ocieplenie ulegnie opóźnieniu. Zgodnie ze wstępnymi prognozami terminy zmiany warunków pogodowych będą musiały zostać przesunięte.
Cechy charakterystyczne obecnej pogody na Ukrainie
„Pierwsze prawdziwe jesienne chłody w Ukrainie są już odczuwalne” – powiedziała ekspertka.
Poinformowała również, że zeszłej nocy:
odnotowano niewielkie ujemne temperatury;
na północy i północnym wschodzie padał śnieg.
Sytuacja pogodowa w piątek, 6 listopada
Według Didenko, w piątek, 6 listopada, „przez nasze terytorium przejdzie zimny front atmosferyczny”.
W związku z tym w większości obwodów Ukrainy spodziewane są opady deszczu.
„A na północy, miejscami w centrum i we wschodnich obwodach – z mokrym śniegiem” – doprecyzowała synoptyczka. Biorąc pod uwagę takie warunki pogodowe, specjalistka zwróciła się do kierowców i wezwała ich, by nie lekceważyli kwestii „letnich opon” – i jak najszybciej wymienili je na zimowe.
W jakich obwodach opady będą prawie nieobecne
W zachodnich obwodach Ukrainy, według słów Didenko, wpływ północnego antycyklonu nie pozwoli na pojawienie się:
ani deszczu;
ani mokrego śniegu.
Tam pogoda będzie przeważnie bez opadów.
Czego można się spodziewać po wietrze i temperaturze powietrza
Didenko poinformowała również, że w większości obwodów przez cały 6 listopada utrzyma się silny – sięgający nawet porywów burzowych – północny wiatr.
„Dlatego warto ubrać się na kilka stopni cieplej” – poradziła.
Według informacji synoptyczki temperatura powietrza w ciągu dnia na Ukrainie wyniesie około +4…+8°C.
„Ale ubierajcie się tak, jakby miał być niewielki mróz” – podkreśliła meteorolog.
Na jaką pogodę przygotować się w Kijowie
Według ekspertki pogoda w Kijowie 6 listopada będzie „dla kogoś”:
możliwy deszcz, miejscami z mokrym śniegiem;
silny północny wiatr;
maksymalna dzienna temperatura powietrza – około +5°C.
Kiedy po chłodach może nadejść ocieplenie
Na koniec Didenko poinformowała, że „zapowiadane” wcześniej ocieplenie (po 10 listopada) „zostaje przesunięte na 15–16 listopada”.
„Oznacza to, że przesuwa się na koniec przyszłego tygodnia” – wyjaśniła specjalistka.
Jednocześnie zauważyła, że „lepiej późno niż wcale”.
Informacja ta pochodzi z publikacji meteorolog i synoptyk Natalka Didenko na Facebooku.
Przypomnijmy, że w Karpatach temperatura spadła do -9°C: jaka pogoda będzie panować w najbliższych dniach.
Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.
Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może o 20–40% przekroczyć normę klimatyczną. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.