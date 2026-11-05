У Карпатах температура опустилася до -9°С: якою буде погода найближчими днями

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У ніч на 5 листопада на високогір’ї Карпат суттєво похолодало. Вранці стовпчики термометрів опустилися до -9°С. Водночас найближчими днями в регіоні збережеться суха та прохолодна осіння погода.

Вітер дув із півночі зі швидкістю 4 метри за секунду. Температура повітря становила -9°С.

За оприлюдненим фото можна помітити, що снігу, який раніше затримувався на гірських вершинах Карпат, майже не залишилося.

За прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, 5 листопада в регіоні очікується мінлива хмарність, опадів не передбачається.

Температура повітря вдень становитиме:

в Івано-Франківську — +6...+8°С ;

в Івано-Франківській області — +3...+8°С ;

на високогір’ї Карпат — від -2°С до +3°С.

«Медико-метеорологічні умови — 1 типу. Видимість на автошляхах добра», — зазначили спеціалісти.

Синоптик Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Катерина Бабинюк пояснила, що найближчим часом на погодні умови Прикарпаття впливатиме поле високого тиску.

«Тому до кінця тижня збережеться суха та прохолодна осіння погода», — уточнила вона.

За словами синоптикині, температура повітря очікується такою:

вночі — від -2°С до +3°С ;

вдень — близько +3...+8°С.

На високогір’ї Карпат прогнозують:

вночі — від -1°С до -6°С ;

вдень — від -2°С до +3°С.

«На вихідних (7–8 листопада, — ред.) нічна температура буде дещо прохолодніша — від 1 до 6 градусів морозу. На високогір’ї — до -8°С», — підсумувала представниця обласного центру з гідрометеорології.

За повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 9:00 5 листопада 2026 року на горі Піп Іван було ясно.

У четвер, 5 листопада, в Україні очікується холодна та вітряна погода. Синоптичну ситуацію визначатиме антициклон, який забезпечить переважно суху погоду. Водночас сильні пориви вітру та нічні морози змушуватимуть українців одягатися тепліше.

На початку листопада в Україні помітнопохолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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